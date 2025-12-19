$!Pide la SSPE a sinaloenses evitar pirotecnia y armas en fiestas decembrinas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhortó a la población sinaloense a abstenerse de comprar y utilizar pirotecnia, así como armas de fuego, durante las próximas fiestas decembrinas.

Mediante las campañas “No más pólvora” y “Ni una bala más”, la Dirección de Programas Preventivos pidió a la sociedad concientizarse sobre los riesgos de tener y emplear estos objetos en casa.

Con ello, se hace un llamado a madres, padres y tutores a no adquirir pirotecnia, con el fin de salvaguardar la integridad de la niñez y de las familias sinaloenses.

En el caso del uso de armas de fuego, la SSPE enfatizó que, además de suponer un riesgo para la vida propia y de terceros, constituye un delito federal.