Pide SSPE apoyo ciudadano para denunciar hallazgo de explosivos en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado lanzó una campaña para solicitar la colaboración de la ciudadanía en el hallazgo y aseguramiento de artefactos explosivos improvisados.

El llamado oficial pide a la sociedad reportar los descubrimientos de estos objetos a través de la línea de emergencias 911, y posteriormente establecer un perímetro de 50 metros aproximadamente.

Asimismo, la autoridad exhorta a que, en caso de encontrarlos, eviten tocar o manipular estos objetos, y esperen a que acuda equipo especializado.

Este llamado de las autoridades surge en medio de un crecimiento en el número de hallazgos y aseguramientos, así como de ataques registrados con el uso de artefactos explosivos en Sinaloa.

Durante este periodo de emergencia, se han suscitado casos como el de una presunta granada abandonada frente a una refaccionaria en Culiacán el 3 de febrero, que movilizó al Ejército Mexicano y mantuvo cerrado el negocio y acordonado el lugar, pero finalmente se determinó que era un utensilio de madera para moler chiles.