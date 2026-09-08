Pide SSPE evitar zonas de Culiacán ante diversos hechos violentos

CULIACÁN._ Ante los diversos hechos violentos registrados la noche de este martes 8 de septiembre en distintos sectores de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) pidió a la ciudadanía evitar las zonas donde se han reportado incidentes y no acercarse a los lugares en los que se desarrollen operativos.

La dependencia informó, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, que elementos de las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional se encuentran desplegados y atienden los reportes registrados durante la noche.

De acuerdo con la SSPE, desde aproximadamente las 19:30 horas se han reportado diversos hechos de inseguridad en diferentes sectores de la ciudad.