Pide SSPE evitar zonas de Culiacán ante diversos hechos violentos

CULIACÁN._ Ante los diversos hechos violentos registrados la noche de este martes 8 de septiembre en distintos sectores de Culiacán, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) pidió a la ciudadanía evitar las zonas donde se han reportado incidentes y no acercarse a los lugares en los que se desarrollen operativos.
La dependencia informó, a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, que elementos de las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional se encuentran desplegados y atienden los reportes registrados durante la noche.
De acuerdo con la SSPE, desde aproximadamente las 19:30 horas se han reportado diversos hechos de inseguridad en diferentes sectores de la ciudad.
La #SSPSinaloa informa que, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se han reportado los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:📍 Avenida Patria y México 68 Detonaciones de arma de fuego.📍Colonia Chapultepec🚨...— Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1)
September 9, 2026
La #SSPSinaloa informa que, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se han reportado los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:📍 Avenida Patria y México 68 Detonaciones de arma de fuego.📍Colonia Chapultepec🚨...
En la avenida Patria y México 68 se reportaron detonaciones de arma de fuego, mientras que en la colonia Chapultepec se informó sobre un automóvil incendiado.
En la colonia Gustavo Díaz Ordaz también se reportaron detonaciones de arma de fuego, presuntamente relacionadas con el robo de un vehículo.
De manera adicional, aunque este hecho no fue incluido en la publicación de la SSPE, se reportó el incendio intencional de una vivienda en el fraccionamiento Colinas de San Miguel.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal exhortó a la población a mantenerse alejada de las zonas donde se registren estos hechos y atender las indicaciones de las autoridades.
Asimismo, recomendó mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la dependencia, mientras continúan los operativos de seguridad en distintos puntos de Culiacán.