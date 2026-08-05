Pide SSPyTM anticipar traslados por cierre del Pedro Infante, en Culiacán, a partir del viernes

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) llamó a la ciudadanía a planificar sus recorridos y tomar previsiones ante el cierre temporal de un tramo del bulevar Pedro Infante, que iniciará a partir de las 20:00 horas del viernes 7 de agosto.

La restricción vial, detalló la dependencia, comprende el tramo ubicado entre el Puente Negro y el Congreso del Estado, debido a los trabajos de construcción del nuevo puente en esa zona.

Explicó que el cierre permanecerá vigente hasta el 30 de agosto y que, durante ese periodo, únicamente se permitirá el acceso al tránsito local.

La dependencia informó que, para reducir las afectaciones a la movilidad, la Unidad de Vialidad y Tránsito implementará un operativo permanente con agentes en los principales cruceros, quienes orientarán a los conductores sobre las rutas alternas y apoyarán en la agilización del flujo vehicular.

Indicó que las personas que circulen de poniente a oriente por el bulevar Pedro Infante, con dirección al Centro de la ciudad, serán canalizadas hacia el bulevar Chávez Castro para dirigirse al Túnel Federalismo e incorporarse posteriormente a la avenida Bravo o a la avenida Insurgentes, rumbo al sector Zapata.

En sentido contrario, quienes transiten de oriente a poniente por el Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo) serán desviados, a la altura del Puente Blanco, hacia la avenida Recursos Hidráulicos, con dirección a la Glorieta Cuauhtémoc.

Debido al cierre de un tramo del Eje Federalismo por los trabajos de reparación del colector Rubí que realiza JAPAC, se habilitará temporalmente el Túnel Federalismo como vía alterna emergente. Los automovilistas deberán incorporarse por la calle Palenque, que operará en un solo sentido, para reincorporarse al bulevar Pedro Infante con dirección al poniente.

Una vez concluidas las obras del colector Rubí, el Eje Federalismo volverá a funcionar en su totalidad como ruta alterna.

La SSPyTM recomendó a los conductores salir con mayor anticipación, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal operativo para prevenir incidentes y mantener una circulación segura durante el desarrollo de la obra.