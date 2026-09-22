$!Piden apoyo para encontrar a Fabiola, desaparecida hace tres semanas en la colonia Juárez, en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda Protocolo Alba tras la desaparición de Fabiola Osuna Núñez, quien tiene tres semanas desaparecida en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la ficha oficial, la mujer fue vista por última vez el domingo 6 de septiembre de 2026 en la colonia Benito Juárez.

No se brindaron datos respecto a su vestimenta, mientras que como señas particulares se indicó que tiene una cicatriz en el antebrazo izquierdo de 5 centímetros y verrugas en la mano derecha a la altura de los nudillos.