$!Piden apoyo para encontrar a Fabiola, desaparecida hace tres semanas en la colonia Juárez, en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda Protocolo Alba tras la desaparición de Fabiola Osuna Núñez, quien tiene tres semanas desaparecida en el municipio de Mazatlán.
De acuerdo con la ficha oficial, la mujer fue vista por última vez el domingo 6 de septiembre de 2026 en la colonia Benito Juárez.
No se brindaron datos respecto a su vestimenta, mientras que como señas particulares se indicó que tiene una cicatriz en el antebrazo izquierdo de 5 centímetros y verrugas en la mano derecha a la altura de los nudillos.
Fabiola mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, con cabello corto, ondulado y de color negro, con ojos medianos de color café oscuro, cejas pobladas, boca mediana, labios delgados y una nariz grande.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas 800-890-90-92 y (667) 715-55-88.