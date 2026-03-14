Seguridad
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Alerta Amber

Piden apoyo para localizar a Cristian Alberto, menor desaparecido en Culiacán

El joven de 17 años fue visto por última vez el 12 de marzo en el Campo Fraga, en la sindicatura de Costa Rica
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/03/2026 20:12
14/03/2026 20:12

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió ficha de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber para localizar a Cristian Alberto Bustillos Bustillos, de 17 años de edad, quien desapareció el pasado 12 de marzo.

Según el reporte, el joven fue visto por última vez en el Campo Fraga, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

Cristian Alberto tiene una estatura de 1.80 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.

En su media filiación se describe con cabello corto de color castaño, ojos medianos de color café oscuro, boca chica, labios delgados y nariz mediana.

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Como señas particulares, el adolescente presenta una cicatriz en la parte de la cabeza y un tatuaje en la mano con la imagen de una calavera acompañada de las letras “CAB”.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera color café, pantalón negro y huaraches negros.

La Fiscalía General del Estado pone a disposición los números de Alerta Amber Sinaloa: la línea gratuita 800 890 9092 y el número 667 715 5588.

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