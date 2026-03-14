$!Piden apoyo para localizar a Cristian Alberto, menor desaparecido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió ficha de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber para localizar a Cristian Alberto Bustillos Bustillos, de 17 años de edad, quien desapareció el pasado 12 de marzo.

Según el reporte, el joven fue visto por última vez en el Campo Fraga, perteneciente a la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

Cristian Alberto tiene una estatura de 1.80 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.

En su media filiación se describe con cabello corto de color castaño, ojos medianos de color café oscuro, boca chica, labios delgados y nariz mediana.