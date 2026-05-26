$!Piden apoyo para localizar a Jesús Usiel, adolescente desaparecido en Mazatlán

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el menor fue visto por última vez el pasado domingo 24 de mayo, en el Fraccionamiento Santa Fe del citado municipio.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una Alerta Amber tras la desaparición de Jesús Usiel Romero Ayala, un adolescente de 15 años de edad, reportado como desaparecido en Mazatlán.

Al momento de su desaparición, el joven vestía una playera color negro, pantalón negro, zapatos negros y una gorra negra; tiene un lunar en la parte superior izquierda del labio, así como el nombre de “Jesús” marcado con aguja en su brazo derecho.

Mide aproximadamente 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, con el cabello largo, lacio y de color negro, los ojos medianos de color café oscuro, boca chica, labios gruesos y una nariz chica.

Las autoridades requieren la colaboración ciudadana para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, mediante los números (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.