$!Piden apoyo para localizar a Karen Guadalupe, mujer desaparecida en Culiacán

De acuerdo con datos oficiales, fue vista por última vez el pasado 20 de enero en el fraccionamiento Prados del Sol, desconociéndose su paradero.

La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por la desaparición de Karen Guadalupe Pérez López, mujer desaparecida en Culiacán.

Karen Guadalupe, de 37 años de edad, tiene como signos particulares unos tatuajes en el cuello con la fecha 13 de enero de 1989, otro en el pecho con el nombre “Macario”, uno en el brazo izquierdo con el nombre “Lupita”, en el brazo derecho la cara de una persona, y en el pie derecho una rosa con espinas.

Mide 1.50 metros aproximadamente, es de tez morena clara y complexión delgada, cabello largo lacio color castaño oscuro, cejas delgadas tatuadas, boca grande, labios gruesos y nariz mediana.

Portaba una pijama color rosa con blanco y huaraches blancos la última vez que se le vio.

Para cualquier información que conduzca a su localización, se dispone de las líneas telefónicas 800 890 9092, y el número de celular 667 715 5588.