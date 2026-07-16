$!Piden apoyo para localizar a Leslie Gabriela, menor desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición en Culiacán de Leslie Gabriela Escalante Gurrola, una adolescente de 15 años.

De acuerdo la denuncia presentada, la menor fue vista por última vez el miércoles 15 de julio, cerca de las 11:00 horas, cuando salió de su domicilio en la colonia Constitución.