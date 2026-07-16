$!Piden apoyo para localizar a Leslie Gabriela, menor desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición en Culiacán de Leslie Gabriela Escalante Gurrola, una adolescente de 15 años.
De acuerdo la denuncia presentada, la menor fue vista por última vez el miércoles 15 de julio, cerca de las 11:00 horas, cuando salió de su domicilio en la colonia Constitución.
Al momento de su desaparición, vestía una playera color blanco, malla negra, tenis negros con rojo y una pulsera rosa con figuras de tréboles.
En cuanto a sus características, Leslie Gabriela mide 1.47 metros, es de complexión delgada, tez clara, y tiene cabello largo, lacio y de color castaño claro, ojos medianos de color café claro, boca chica, labios delgados y nariz mediana.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a localizarla, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 715 5588.