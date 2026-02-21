$!Piden apoyo para localizar a Mariana Elizabeth, adolescente desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado giró una Alerta Amber por la desaparición de Mariana Elizabeth López Gutiérrez, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 20 de febrero de 2026.

De acuerdo con el reporte, la menor se encontraba en la colonia Jacarandas, en Mazatlán, al momento de su último contacto.

La joven mide 1.55 metros aproximadamente, es de complexión delgada y tez morena clara.