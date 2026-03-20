$!Piden apoyo para localizar a Nydia Yaret, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba tras la desaparición de Nydia Yaret García Márquez, de 43 años, quien fue vista por última vez el pasado 15 de marzo en Mazatlán.
De acuerdo con el reporte oficial, su último paradero conocido fue en el fraccionamiento La Marina y desde esa fecha se desconoce su localización.
Para facilitar su búsqueda, su descripción indica que Nydia Yaret mide 1.54 metros aproximadamente, es complexión delgada y tez clara.
Tiene cabello medio, lacio y de color castaño claro, ojos medianos de color verde y cejas delgadas, boca, labios y nariz de tamaño mediano.
Entre sus señas particulares tiene tatuajes con la figura de un infinito junto a los nombres “RICARDO LEGMA BENJAMIN GREGORYO” en el antebrazo izquierdo; una flor en el pecho; una brújula color rosa en el antebrazo derecho; una lluvia de estrellas en la espalda y una Santa Muerte en la pantorrilla.
Al momento de su desaparición, vestía una playera color azul, pantalón azul y tenis.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas pone a disposición los números 800 890 9092 y 667 715 5588.