$!Piden apoyo para localizar a Nydia Yaret, desaparecida en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba tras la desaparición de Nydia Yaret García Márquez, de 43 años, quien fue vista por última vez el pasado 15 de marzo en Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, su último paradero conocido fue en el fraccionamiento La Marina y desde esa fecha se desconoce su localización.

Para facilitar su búsqueda, su descripción indica que Nydia Yaret mide 1.54 metros aproximadamente, es complexión delgada y tez clara.

Tiene cabello medio, lacio y de color castaño claro, ojos medianos de color verde y cejas delgadas, boca, labios y nariz de tamaño mediano.