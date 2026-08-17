$!Piden ayuda para localizar a Aimar Alondra, adolescente extraviada en Costa Rica, en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber, tras la desaparición de Aimar Alondra de la Candelaria Ruiz García, una adolescente de 14 años de edad, en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue vista por última vez el sábado 15 de agosto, en Campo San Rafael, de la citada comunidad.

Al momento de su desaparición, vestía una playera color azul marino, pantalón azul obscuro y tenis rosa; para facilitar su identificación, se informó que la joven porta brackets.