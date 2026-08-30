$!Piden ayuda para localizar a Anyeli Yorleth, de 14 años; desapareció al salir de su casa en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó el protocolo de Alerta Amber para dar con el paradero de Anyeli Yorleth Guadalupe Escarrega Flores, una menor de 14 años reportada como desaparecida en Guasave.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, la adolescente fue vista por última vez el pasado 28 de agosto cuando salió de su vivienda ubicada en el sector de la colonia Ejidal.
Al perder contacto con ella y desconocer su paradero, sus familiares interpusieron la denuncia formal al día siguiente, el 29 de agosto.
La dependencia investigadora advirtió que la integridad de la menor pudiera encontrarse en peligro, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de algún delito, por lo que solicitó el apoyo inmediato de la ciudadanía para su pronta localización.
Características físicas y de vestimenta
El reporte de Alerta Amber detalla dentro de sus características físicas y la vestimenta que portaba Anyeli Yorleth, quien es de complexión delgada, tez morena clara y mide aproximadamente 1.65 metros de estatura. Tiene el cabello negro de longitud media y ojos color café oscuro.
La última vez que se le vio, la menor llevaba puesta una blusa de color negro, una falda gris con estampado de cuadros verdes y zapatos negros. No se reportaron señas particulares adicionales.
Para agilizar los operativos de búsqueda, la FGE exhorta a la sociedad sinaloense a aportar cualquier dato verídico que ayude a encontrarla. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera directa y anónima a las líneas oficiales de Alerta Amber Sinaloa: 800 890 9092 y al 667 715 5588.
Asimismo, las corporaciones de seguridad solicitaron a la población ser responsables con los datos que se comparten, utilizando únicamente los números institucionales para no entorpecer los avances de la investigación.