$!Piden ayuda para localizar a Anyeli Yorleth, de 14 años; desapareció al salir de su casa en Guasave

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda y activó el protocolo de Alerta Amber para dar con el paradero de Anyeli Yorleth Guadalupe Escarrega Flores, una menor de 14 años reportada como desaparecida en Guasave.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, la adolescente fue vista por última vez el pasado 28 de agosto cuando salió de su vivienda ubicada en el sector de la colonia Ejidal.

Al perder contacto con ella y desconocer su paradero, sus familiares interpusieron la denuncia formal al día siguiente, el 29 de agosto.

La dependencia investigadora advirtió que la integridad de la menor pudiera encontrarse en peligro, ante la posibilidad de que sea víctima de la comisión de algún delito, por lo que solicitó el apoyo inmediato de la ciudadanía para su pronta localización.