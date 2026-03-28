$!Piden ayuda para localizar a Jesús Armando, desaparecido desde hace 3 días en Culiacán

La familia de Jesús Armando Rodríguez Beltrán solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, tras su desaparición desde el pasado jueves 26 de marzo.

El hombre, de 56 años, fue visto por última vez alrededor de la 13:00 horas cuando salió de su domicilio rumbo a su trabajo y desde entonces no se tiene información sobre su ubicación.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Limón de los Ramos, comisaría perteneciente a la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, “El Tamarindo”, en Culiacán.