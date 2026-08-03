$!Piden ayuda para localizar a Kevin Rafael, desaparecido hace casi un mes en Hacienda de Urías, en Mazatlán

Kevin Rafael Zavala Vargas, un menor de 17 años de edad, fue visto por última vez el pasado 8 de julio a las 22:00 horas, hace casi un mes, en Mazatlán, sin que se tenga información sobre su paradero.
Ante esto, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber, por el joven extraviado en la colonia Hacienda de Urías, quien vestía una playera manga larga, pantalón y sandalias, todo en color negro.
Para facilitar su identificación, fue descrito con una cicatriz en la ceja derecha de aproximadamente 1 cm, otra en el empeine del pie derecho de aproximadamente 15 cm, una más en el codo del lado derecho de aproximadamente 15 cm (donde tiene una placa metálica) y un tatuaje en la muñeca derecha con los números “4021”.
Sus características físicas lo describen con una estatura estimada de 1.68 metros, de complexión delgada, tez morena, y posee cabello corto, rizado y de color negro, con ojos medianos de color café oscuro, boca grande, labios gruesos y una nariz chica y chata.
Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, poniendo a disposición de la población las líneas telefónicas (800) 8-90-90-92 y (667) 7-15-55-88.