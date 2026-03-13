$!Piden ayuda para localizar a Libni Yarlett, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba tras la desaparición de Libni Yarlett Ayala Sánchez.

La joven de 26 años fue vista por última vez el pasado 11 de marzo en el sector Infonavit Barrancos, en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, Libni Yarlett mide 1.62 metros aproximadamente, y es de complexión delgada y tez clara.

Además tiene cabello corto, ondulado y de color rubio; ojos medianos de color café oscuro y cejas pobladas; boca, labios y nariz de tamaño mediano.