$!Piden ayuda para localizar a Libni Yarlett, desaparecida en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba tras la desaparición de Libni Yarlett Ayala Sánchez.
La joven de 26 años fue vista por última vez el pasado 11 de marzo en el sector Infonavit Barrancos, en Culiacán.
De acuerdo con el reporte oficial, Libni Yarlett mide 1.62 metros aproximadamente, y es de complexión delgada y tez clara.
Además tiene cabello corto, ondulado y de color rubio; ojos medianos de color café oscuro y cejas pobladas; boca, labios y nariz de tamaño mediano.
La joven tiene diversos tatuajes: el nombre “LUCRECIA” en el brazo derecho, las iniciales “M,A,L” en los dedos de la mano izquierda, el nombre “YARLETT” en la mano derecha y el nombre “RICARDO” en uno de sus brazos.
Al momento de su desaparición, vestía una playera blanca, pantalón azul y tenis negros, además de una pulsera con un trébol de colores.
En caso de tener datos que ayuden a localizarla, se dispone de la línea gratuita 800 890 9092 y el número 667 715 5588 para brindar cualquier información.