$!Piden ayuda para localizar a Nora Daniela, menor desaparecida en Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Nora Daniela Márquez Gurrola, una adolescente de 16 años, en Navolato.

De acuerdo con los datos de la denuncia, la menor fue vista por última vez el pasado miércoles 27 de mayo en la colonia Manuel Gómez Morín, en la sindicatura Licenciado Benito Juárez, o Villa Juárez.