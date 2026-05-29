$!Piden ayuda para localizar a Nora Daniela, menor desaparecida en Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió una ficha de búsqueda Alerta Amber tras la desaparición de Nora Daniela Márquez Gurrola, una adolescente de 16 años, en Navolato.
De acuerdo con los datos de la denuncia, la menor fue vista por última vez el pasado miércoles 27 de mayo en la colonia Manuel Gómez Morín, en la sindicatura Licenciado Benito Juárez, o Villa Juárez.
Nora Daniela vestía una pijama rosa cuando se le vio por última ocasión, y como seña característica tiene en el brazo izquierdo un tatuaje con la figura de unas alas.
Mide aproximadamente 1.60 metros, es de complexión delgada, tez morena clara, y posee cabello largo, lacio y de color castaño oscuro, con ojos chicos de color negro, boca mediana, labios medianos y una nariz mediana.
Para proporcionar cualquier información que ayude a dar con su ubicación, las autoridades disponen las líneas telefónicas 800 890 9092 y 667 715 5588.