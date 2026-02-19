$!Piden ayuda para localizar a Rosa Verónica, desaparecida desde Noche Buena en Mazatlán

La Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por la desaparición en Mazatlán de Rosa Verónica Elizabeth Bustamante Páez.

Según la denuncia presentada ante autoridades, la mujer permanece extraviada desde el pasado 24 de diciembre de 2025, cuando fue contactada por última vez y se encontraba en la colonia Jesús García.

De acuerdo con la información oficial, la mujer de 34 años mide 1.60 metros aproximadamente, es de complexión robusta y tez clara, con cabello rubio largo y ondulado.

Tiene ojos medianos color café claro, boca y labios medianos, y nariz mediana ancha.

Como señas particulares, tiene una cicatriz en la barbilla y tatuajes en el brazo izquierdo con el nombre “David” y una corona; otro en el brazo derecho con el nombre “Verónica” y “Elizabeth”; y en la espalda tiene tatuado “María” y “Antonio”.

Para cualquier información que lleve a su paradero, se dispone de los números 800 890 9092, y 6677 15 5588.