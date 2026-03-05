$!Piden ayuda para localizar a Silvia Denisee; desapareció hace un año en Mazatlán

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para localizar a Silvia Denisse Granados Ríos, desaparecida hace un año en Mazatlán.

La mujer, de 30 años de edad, fue vista por última vez en marzo de 2025, de acuerdo con la denuncia presentada este 5 de marzo de 2026.

Según la ficha, su última ubicación conocida fue en el fraccionamiento Villa Florida.

La extraviada mide 1.62 metros aproximadamente, es de complexión robusta y tez morena.