$!Piden ayuda para localizar a Silvia Denisee; desapareció hace un año en Mazatlán

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para localizar a Silvia Denisse Granados Ríos, desaparecida hace un año en Mazatlán.
La mujer, de 30 años de edad, fue vista por última vez en marzo de 2025, de acuerdo con la denuncia presentada este 5 de marzo de 2026.
Según la ficha, su última ubicación conocida fue en el fraccionamiento Villa Florida.
La extraviada mide 1.62 metros aproximadamente, es de complexión robusta y tez morena.
Su cabello es ondulado de color negro, ojos chicos color café oscuro y posee cejas pobladas, con boca grande, labios medianos y una nariz mediana y ancha.
Al momento de su desaparición, su vestimenta era desconocida, mientras que entre sus señas particulares descritas tiene una cicatriz en la cadera del lado izquierdo por cirugía, piercings en el labio inferior, en la lengua y en la nariz.
También tiene tatuajes, uno en el cuello con una leyenda desconocida, la imagen de unas “alas de un ángel” con las letras “A.I” en cursiva en medio, y el nombre “EDGAR” tatuado en el lado derecho del abdomen.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa pone a disposición línea gratuita 800 890 90 92 y el número local 667 715 55 88, para cualquier información que aporte a su localización.