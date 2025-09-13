Pierde la vida el Policía Estatal que fue atacado a balazos en la colonia Agrarista Mexicana

Luis Fernando, de 33 años de edad y elemento de la Policía Estatal Preventiva, perdió la vida en un hospital horas después de ser víctima de la agresión armada registrada la tarde de este viernes 12 de septiembre en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, Luis Fernando fue declarado sin vida durante la madrugada de este sábado, horas después de que civiles armados le dispararon en repetidas ocasiones en la colonia ya mencionada, donde otras tres personas también resultaron lesionadas tras verse atrapadas en el mismo tiroteo.

Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de arribar al Hospital General de Culiacán, donde se encontraba siendo atendido el policía, para realizar las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, para aplicar la autopsia de ley.

Con su fallecimiento, el saldo del atentado queda en dos muertos y dos heridos, siendo Luis Fernando y Francisco, un hombre adulto de 64 años, los que terminaron perdiendo la vida tras ser blanco de los disparos. Los otros dos heridos fueron identificados como Dionicia, de 53 años, y Víctor Javier, un joven de tan solo 18 años de edad; ambos fueron trasladados hacia un hospital.

El hecho

La agresión a balazos se reportó alrededor de las 17:30 horas de la tarde de este viernes 12 de septiembre del 2025. Refieren que un grupo de civiles armados pasaron a bordo de una unidad automotriz por la calle Josefa Ortiz de Domínguez cuando procedieron a descender del mismo y empezaron a disparar contra un contingente de personas, entre las cuales se encontraba el elemento policíaco.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de atender de emergencias a los cuatro heridos y los trasladaron en ambulancias hacia un centro médico; más tarde se confirmó el fallecimiento de dos de las víctimas.

En la zona también se encontraron varias viviendas y negocios locales dañados por los disparos, así como un vehículo pick up con impactos en su carrocería.