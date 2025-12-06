Pierde la vida plomero que fue atacado a balazos hace casi dos semanas en Culiacán

Tras casi dos semanas de haber sido atacado a balazos por civiles armados, el plomero Arnulfo “N” perdió la vida en un hospital de Culiacán la mañana de este sábado 6 de diciembre debido a la gravedad de sus heridas.

De 52 años de edad, Arnulfo había resultado lesionado de bala en la colonia Gabriel Leyva el pasado lunes 24 de noviembre, entre la calle Mariano Abasolo y la avenida Ignacio Allende, luego de que sujetos con armas de fuego se le aproximaron para dispararle.

En su momento, elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar para atender el caso y ellos mismos se encargaron de transportar al plomero hacia un hospital, pues su estado de salud se reportaba como grave.