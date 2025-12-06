Pierde la vida plomero que fue atacado a balazos hace casi dos semanas en Culiacán

Tras casi dos semanas de haber sido atacado a balazos por civiles armados, el plomero Arnulfo “N” perdió la vida en un hospital de Culiacán la mañana de este sábado 6 de diciembre debido a la gravedad de sus heridas.
De 52 años de edad, Arnulfo había resultado lesionado de bala en la colonia Gabriel Leyva el pasado lunes 24 de noviembre, entre la calle Mariano Abasolo y la avenida Ignacio Allende, luego de que sujetos con armas de fuego se le aproximaron para dispararle.
En su momento, elementos del Ejército Mexicano llegaron al lugar para atender el caso y ellos mismos se encargaron de transportar al plomero hacia un hospital, pues su estado de salud se reportaba como grave.
Los efectivos procedieron a asegurar la zona en donde ocurrió el ataque debido a que había un charco de sangre evidente en el pavimento. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron minutos más tarde para realizar las diligencias.
A pesar de los esfuerzos del personal médico, Arnulfo fue declarado sin vida en el nosocomio debido a la gravedad de sus lesiones de bala. Se espera que personal ministerial acuda al centro médico para ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.