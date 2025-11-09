Pierde la vida un hombre luego de ser atropellado por la carretera que dirige a El Castillo, al sur de Navolato

Un trágico accidente vial se registró la noche de este domingo 9 de noviembre en la carretera que dirige hacia la comunidad de El Castillo, al sur del municipio de Navolato, donde un hombre terminó perdiendo la vida tras ser embestido por una unidad automotriz.

La víctima fue identificada como Carlos, conocido por sus amigos como “Carlitos tonto” y quien contaba entres 50 y 60 años de edad.

El hecho se registró alrededor de las 18:45 horas en la carretera que conecta la comunidad ya mencionada con la sindicatura de Villa Juárez, a la altura del poblado El Molino, pasando por una curva que cruza un canal de riego.

El cuerpo del masculino quedó recostado en medio de la rúa y habría perdido la vida de manera instantánea tras ser embestido por un vehículo cuyas características no han sido reveladas.

Policías de Tránsito arribaron para asegurar la escena con cinta amarilla de precaución, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.

Al final se dará la orden de trasladar el cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se aplicará la autopsia que marca la ley.