$!Pierde la vida un joven de Cuatro Milpas, El Fuerte, durante traslado a hospital tras atentado a balazos

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron minutos antes de las 19:00 horas, cuando la víctima se encontraba al exterior de una vivienda en Cuatro Milpas donde fue abordado por sujetos desconocidos y sin mediar palabras, los agresores abrieron fuego a quemarropa contra López Meza para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Quien perdió la vida fue identificado por sus familiares como Guadalupe Rafael López Meza, de 31 años de edad, quien tenía su domicilio en la localidad fortense antes mencionada, perteneciente a la sindicatura de Mochicahui.

LOS MOCHIS._ Un vecino de la comunidad de Cuatro Milpas, perteneciente al municipio de El Fuerte, perdió la vida la noche de este martes 30 de diciembre tras ser víctima de un ataque directo producido con un arma de fuego.

Tras el ataque, familiares del joven optaron por no esperar a los servicios de emergencia en el lugar y subieron a la víctima, gravemente herida, a una camioneta pickup Chevrolet Silverado, color azul, para ser trasladado hacia la ciudad de Los Mochis con la intención de ingresarlo al Hospital Fátima.

Simultáneamente, el sistema de emergencias C4 Norte coordinó el despacho de una ambulancia de la Cruz Roja para interceptar el vehículo particular en el trayecto y brindarle los servicios pre hospitalarios durante el trayecto.

El encuentro entre la camioneta y la unidad de socorro ocurrió sobre la carretera que conduce al Campo 35, la cual corre paralela al Canal Lateral 18, a la altura de unas conocidas bodegas agrícolas.

Los paramédicos realizaron el transbordo del lesionado para brindarle soporte vital avanzado; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, Guadalupe Rafael falleció a bordo de la ambulancia apenas unos minutos después de ser atendido.

Al confirmarse el deceso, la unidad de Cruz Roja se trasladó a su base operativa en el sector Centro de Los Mochis, llevando consigo el cuerpo sin vida. Al sitio arribaron peritos y agentes de investigación de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Zona Norte para dar fe del deceso e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, no se ha emitido información respecto a un despliegue por parte de los elementos de seguridad de El Fuerte, en la búsqueda de los responsables del homicidio.