$!Piloto sobrevive a desplome de avioneta fumigadora en Mocorito

MOCORITO. _ Un piloto resultó con lesiones leves la mañana de este viernes 17 de abril de 2026 luego de que la avioneta en la que realizaba labores de fumigación se desplomara en parcelas del poblado El Potrero de los Sánchez. El accidente ocurrió en los límites de los municipios de Mocorito y Angostura, presuntamente debido a una falla mecánica en el motor de la aeronave.

De acuerdo con información de las autoridades, el desperfecto provocó que la unidad tipo Pawnee 250, de una sola plaza, con matrícula XB-SUT y de color azul, cayera de manera repentina mientras sobrevolaba la zona agrícola.