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Emergencia

Pipa con combustible vuelca en la autopista Durango-Mazatlán

Debido a los trabajos de maniobras, la circulación está cerrada hacia Durango
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/05/2026 08:23
12/05/2026 08:23

MAZATLÁN._ La madrugada de este martes un accidente provocó el desprendimiento y volcadura de una cisterna cargada de diésel en el distribuidor vial Caleritas y obligó el cierre a la circulación con sentido hacia Durango de la autopista Durango-Mazatlán.

El accidente se reportó a las 01:40 de este martes 12 de mayo, indicando el kilómetro 229 en la rampa de acceso a la autopista Durango-Mazatlán del distribuidor Caleritas, a la altura de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

Al parecer, la segunda cisterna de un tráiler full, se desprendió de su remolque y volcó justo en la rampa de acceso a la mencionada autopista; personal de Capufe y Protección Civil y agentes Carreteros de la Guardia Nacional abanderaron la zona del accidente y obligó el cierre a la circulación por probable derrame de combustible.

Hasta las 08:00 horas de este martes continuaban las maniobras del trasvase de combustible a cargo de la empresa propietaria de la cisterna volcada.

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