$!Pipa del Ayuntamiento choca contra auto en el malecón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una pipa que transportaba agua de Parques y Jardines del Ayuntamiento chocó contra un automóvil sedán que se encontraba estacionando en el carril derecho de la Avenida del Mar.

El accidente se registró a las 13:50 horas por el malecón, casi esquina con la avenida Insurgentes.

Según versión del conductor del automóvil Mirage Mitsubishi, él se encontraba estacionado sobre el carril derecho para que descendieran unos amigos que lo acompañaban, cuando por causas desconocidas la pipa se impactó contra el costado izquierdo de su vehículo.