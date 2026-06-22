Policía de Culiacán detiene a hombre por presunto robo a comercio en Infonavit Barrancos

CULIACÁN. _ Un hombre de 46 años de edad, identificado como Germán “N”, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) tras ser señalado por su probable participación en el delito de robo a comercio abierto al público.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado en el sector Infonavit Barrancos. De acuerdo con el reporte policial, la intervención de los elementos municipales permitió la captura del sospechoso y la recuperación de mercancía de una tienda de cadena comercial, la cual presuntamente había sido sustraída de manera ilícita.

Tras realizar el aseguramiento del individuo y de los artículos recuperados, los policías preventivos trasladaron al detenido para ponerlo a disposición de la autoridad competente.

Será dicha instancia la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.