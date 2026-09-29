$!Policía Estatal asegura camioneta con reporte de robo durante patrullajes en Aguaruto, en Culiacán

Una camioneta con reporte de robo vigente fue asegurada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, durante patrullajes en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que los oficiales encontraron el vehículo con las puertas abiertas a mitad de camino, cuando transitaban hacia el ejido San Manuel.
Dentro de la unidad, una Hyundai CR-V color gris, aseguraron dos cargadores calibre 7.62x39 milímetros, con 60 cartuchos.
En otro hecho, también policías estatales fueron detuvieron a una mujer señalada como presunta responsable de robo en un supermercado, en Culiacán.
Según el reporte oficial, la sospechosa intentó sustraer mercancía sin pagar, por lo que fue arrestada.
La persona, así como el vehículo y demás objetos, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.