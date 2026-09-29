$!Policía Estatal asegura camioneta con reporte de robo durante patrullajes en Aguaruto, en Culiacán

Una camioneta con reporte de robo vigente fue asegurada por elementos de la Policía Estatal Preventiva, durante patrullajes en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado indicó que los oficiales encontraron el vehículo con las puertas abiertas a mitad de camino, cuando transitaban hacia el ejido San Manuel.

Dentro de la unidad, una Hyundai CR-V color gris, aseguraron dos cargadores calibre 7.62x39 milímetros, con 60 cartuchos.