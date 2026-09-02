$!Policía Estatal asegura en Los Mochis dos camionetas Jeep con municiones; uno tiene reporte de robo en EU

AHOME. _ Un centenar de cartuchos útiles para fusiles de asalto, así como dos camionetas de la marca Jeep, fueron asegurados por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), en coordinación con el Grupo Interinstitucional. Se dio a conocer que una de las unidades contaba con reporte de robo en el extranjero. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el decomiso se derivó de patrullajes preventivos y de reconocimiento en la ciudad de Los Mochis, aunque la dependencia no especificó el sector exacto donde se realizaban las acciones de seguridad.

Los agentes estatales detectaron las dos camionetas en aparente estado de abandono. Al proceder con la revisión de rutina y cruzar la información en las bases de datos, el sistema arrojó que uno de los Jeep contaba con un reporte de robo vigente en el estado de California, Estados Unidos.

Al inspeccionar el interior de ambas unidades, los oficiales localizaron municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En total, se contabilizaron 100 cartuchos: 60 correspondientes al calibre 7,62x39 milímetros y 40 al calibre 5,56x45 milímetros.

Junto con el parque, se encontraron cuatro cargadores para fusil, dos para cada uno de los calibres mencionados. La autoridad no especificó cómo estaba distribuido el material belico entre los dos vehículos. Cabe destacar que durante este despliegue operativo no se localizaron armas de fuego ni se reportó la detención de ninguna persona relacionada con el hallazgo. Tanto las dos camionetas Jeep como los cargadores y las municiones fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de abrir la carpeta de investigación correspondiente para dar seguimiento al caso.