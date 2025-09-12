Policía estatal asesinado en Culiacán estaba en funciones, confirma SSPE

CULIACÁN. _ El elemento adscrito a la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), asesinado la mañana del jueves en Culiacán, se encontraba en funciones al momento del ataque, informó la vocera Verona Hernández Valenzuela.

“Él se encontraba en funciones, estaba laborando cuando fue objeto de una agresión armada de civiles”, afirmó.

El oficial identificado como Álvaro, de 29 años, fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta Ford Lobo Platinum por calles de la colonia Morelos, en Culiacán.

En otro hecho, registrado el pasado 10 de diciembre, el agente estatal Jesús Manuel, de 23 años, fue privado de la libertad cuando se encontraba en el interior de un domicilio en el municipio de San Ignacio.

En ese momento, el policía se encontraba de visita con familiares y en periodo vacacional.

“El que estaba de vacaciones es el policía privado de la libertad, por el cual de activó un operativo por parte de las autoridades y todavía se encuentran búsqueda de él”, señaló Hernández Valenzuela.