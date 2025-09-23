$!Policía Estatal herido en Culiacán se encuentra delicado: Salud

CULIACÁN. _ En delicado estado de salud se encuentra el agente de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa agredido a balazos este martes, reportó el secretario de Salud del Estado.

“Se encuentra en este momento en el hospital siendo intervenido en el quirófano. Se reporta delicado, y al parecer trae heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”, explicó Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud.