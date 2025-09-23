$!Policía Estatal herido en Culiacán se encuentra delicado: Salud

CULIACÁN. _ En delicado estado de salud se encuentra el agente de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa agredido a balazos este martes, reportó el secretario de Salud del Estado.
“Se encuentra en este momento en el hospital siendo intervenido en el quirófano. Se reporta delicado, y al parecer trae heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”, explicó Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud.
El oficial identificado como José “N”, miembro de la Dirección de Servicios de Protección, fue objeto de una agresión a balazos por parte de un comando, quienes abrieron fuego sobre el bulevar Jesús Kumate.
Tras el ataque, el agente fue llevado en un vehículo particular hacia un hospital privado.
En el estacionamiento de dicho inmueble, se encontró una camioneta Jeep Cherokee blanca de modelo reciente y con varios impactos de bala.