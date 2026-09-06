$!Policía Estatal localiza y asegura dos camionetas con reporte de robo en Culiacán

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizaron y aseguraron dos camionetas con reporte de robo, tras patrullajes en distintas zonas de Culiacán.

En un primer reporte, luego de una llamada al 911, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron alertados sobre el despojo de un Hyundai Creya blanco, y como parte del operativo de búsqueda, el vehículo fue encontrado a la altura del Ejido El Quemadito.