$!Policía Estatal localiza y asegura dos camionetas con reporte de robo en Culiacán

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado localizaron y aseguraron dos camionetas con reporte de robo, tras patrullajes en distintas zonas de Culiacán.
En un primer reporte, luego de una llamada al 911, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron alertados sobre el despojo de un Hyundai Creya blanco, y como parte del operativo de búsqueda, el vehículo fue encontrado a la altura del Ejido El Quemadito.
Posteriormente, agentes de la misma corporación recorrían la Colonia Progreso, al sur de la capital, en donde ubicaron un automóvil en aparente estado de abandono.
Al revisar la unidad, una Volkswagen Taos blanca, el registro arrojó que cuenta con reporte de robo.
Ambas unidades fueron aseguradas para realizar los trámites correspondientes para la devolución a sus propietarios.