Seguridad

Policía Estatal localizan y recuperan camioneta robada en Infonavit Humaya, en Culiacán

Fue a través de patrullajes que los elementos ubicaron la unidad en aparente estado de abandono
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/08/2026 15:47
30/08/2026 15:47

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) localizaron y recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo, en la colonia Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

De acuerdo con la institución, fue a través de patrullajes que los elementos ubicaron la unidad en aparente estado de abandono.

Al cotejar los datos de la unidad, confirmaron que se trataba de una Dodge RAM blanca con reporte de robo vigente.

La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y la devolución a su propietario.

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