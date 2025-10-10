$!Policía estatal muere tras ataque armado en Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Estatal Preventiva falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras un enfrentamiento ocurrido por un aparente error de identificación entre corporaciones, la madrugada de este viernes 10 de octubre, en la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, frente a un negocio de insumos agrícolas e industriales.
Las autoridades informaron que el agente estatal fallecido fue identificado como Jesús Enrique “N”, de 23 años de edad. Los elementos heridos de la Guardia Nacional, quienes presuntamente son pareja, fueron identificados como Juan “N” y Jessica “N”.
De acuerdo con los datos preliminares, los tres elementos viajaban a bordo de una camioneta SUV blanca, marca Mitsubishi, en sentido de oriente a poniente sobre la Calzada Aeropuerto, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego. Extraoficialmente se informó que el incidente habría sido resultado de una confusión entre corporaciones; sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una versión oficial sobre lo ocurrido.
Paramédicos de Cruz Roja y personal voluntario de Aguaruto brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital. El agente estatal fue llevado a una clínica particular, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.
El área fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La circulación en la zona fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las diligencias correspondientes.