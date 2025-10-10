$!Policía estatal muere tras ataque armado en Bachigualato, Culiacán

CULIACÁN. _ Un elemento de la Policía Estatal Preventiva falleció y dos integrantes de la Guardia Nacional resultaron lesionados tras un enfrentamiento ocurrido por un aparente error de identificación entre corporaciones, la madrugada de este viernes 10 de octubre, en la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez, frente a un negocio de insumos agrícolas e industriales.