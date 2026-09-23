Seguridad
|
Robo de vehículos

Policía Estatal recupera vehículo despojado en el bulevar Álvaro Obregón en Culiacán

Agentes estatales desplegaron un operativo tras un reporte al 911 sobre el despojo de una unidad Cupra reciente. La propiedad fue entregada a la dueña; no informaron sobre detenciones
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
23/09/2026 15:21
23/09/2026 15:21

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) recuperaron un vehículo que contaba con reporte de despojo reciente en Culiacán, luego de recibir una alerta a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el personal operativo fue notificado sobre el despojo de un vehículo Cupra de modelo reciente sobre el bulevar Álvaro Obregón, motivo por el cual desplegaron un dispositivo de búsqueda en el sector.

$!Policía Estatal recupera vehículo despojado en el bulevar Álvaro Obregón en Culiacán

Durante los patrullajes en la zona, los agentes localizaron el automóvil y lo aseguraron. La unidad fue devuelta a la propietaria tras la acreditación correspondiente de la documentación legal.

La dependencia estatal no precisó si se registraron personas detenciones durante las acciones de localización de la unidad.

#Violencia
#Robo de vehículos
#Culiacán
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube