$!Policía Estatal recupera vehículo despojado en el bulevar Álvaro Obregón en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) recuperaron un vehículo que contaba con reporte de despojo reciente en Culiacán, luego de recibir una alerta a través del sistema de emergencias 911.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el personal operativo fue notificado sobre el despojo de un vehículo Cupra de modelo reciente sobre el bulevar Álvaro Obregón, motivo por el cual desplegaron un dispositivo de búsqueda en el sector.