$!Policía Estatal resulta herido tras un incidente vial en la Avenida Álvaro Obregón, al sur de Culiacán

Un elemento de la Policía Estatal fue trasladado hacia un hospital durante la mañana de este martes luego de un incidente vial registrado en la Avenida Álvaro Obregón, a la altura de la Colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 12:30 horas, en el cruce con la Avenida Paseo de los Andes.
Según primeros reportes, el agente preventivo fue embestido por un vehículo en su intento de cruzar la vialidad.
Al lugar arribaron paramédicos del grupo Gerum, mismos que asistieron al policía debido a que presentó una fuerte lesión en una mano debido al percance.
Tras el servicio de primeros auxilios, el uniformado fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica especializada.
Debido al hecho, elementos de la Policía de Tránsito Municipal cerraron parcialmente un tramo de la avenida y se encargaron de las labores de peritaje para entonces deslindar responsabilidades.