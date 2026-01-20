$!Policía Estatal resulta herido tras un incidente vial en la Avenida Álvaro Obregón, al sur de Culiacán

Un elemento de la Policía Estatal fue trasladado hacia un hospital durante la mañana de este martes luego de un incidente vial registrado en la Avenida Álvaro Obregón, a la altura de la Colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 12:30 horas, en el cruce con la Avenida Paseo de los Andes.

Según primeros reportes, el agente preventivo fue embestido por un vehículo en su intento de cruzar la vialidad.