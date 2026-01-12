Seguridad
Policía Estatal revisa penal de Aguaruto y asegura objetos ilícitos en Culiacán

Agentes del GOES, apoyados por el Ejército y la Guardia Nacional, incautaron celulares y objetos punzocortantes durante una inspección en el centro penitenciario de la capital de Sinaloa
12/01/2026 11:01
Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) realizaron este lunes una revisión en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde localizaron objetos prohibidos, informaron autoridades estatales.

La inspección en la capital del estado contó con el apoyo periférico de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional. Durante el operativo, los agentes aseguraron cuatro teléfonos celulares, siete cargadores, tres tarjetas SIM y ocho objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.

Según el reporte oficial, el despliegue concluyó sin incidentes y se ejecutó en coordinación con diversas instituciones federales y estatales, bajo un marco de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Todo lo incautado fue entregado a las autoridades ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes.

