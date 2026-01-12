$!Policía Estatal revisa penal de Aguaruto y asegura objetos ilícitos en Culiacán

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) realizaron este lunes una revisión en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde localizaron objetos prohibidos, informaron autoridades estatales.

La inspección en la capital del estado contó con el apoyo periférico de una Base de Operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional. Durante el operativo, los agentes aseguraron cuatro teléfonos celulares, siete cargadores, tres tarjetas SIM y ocho objetos punzocortantes conocidos como “puntas”.