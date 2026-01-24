$!Policía federal resulta con lesiones tras choque en pleno Centro de Culiacán

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar Francisco I. Madero, en el primer cuadro de la ciudad, alrededor de las 7:00 horas.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal resultó con contusiones, luego de un accidente tipo choque entre una patrulla y un vehículo particular, en la colonia Centro de Culiacán.

El vehículo oficial se trasladaba por el bulevar Madero, en sentido oriente a poniente, mientras que la camioneta Jeep Cherokee color café circulaba por la Obregón en sentido norte a sur.

Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos, sin embargo, agentes de Tránsito Municipal en el sitio indicaron que una de las unidades se habría pasado el semáforo en rojo.

La patrulla de la SSPC terminó con afectaciones en la carrocería de la puerta del copiloto, mientras que el auto particular se impactó posteriormente contra un árbol, reportándose como saldo a un policía federal herido por contusión.

Ambos vehículos involucrados y sus tripulantes fueron auxiliados en el lugar y remolcados por una grúa de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán.