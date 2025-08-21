Policía municipal asesinado en Culiacán tenía 17 años de servicio

CULIACÁN. _ El agente de la Policía Municipal que fue asesinado la mañana de este jueves frente a la preparatoria Emiliano Zapata fue identificado como Armando Roberto Meraz Angulo, de 40 años de edad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), el oficial contaba con 17 años de servicio activo en la corporación.

Según el comunicado oficial, Meraz Angulo se encontraba en su día de descanso cuando fue atacado a balazos mientras conducía un vehículo Nissan sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el sector Ciudad Universitaria.

Tras la agresión, al lugar acudieron elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como equipos de auxilio, pero el oficial falleció a causa de las heridas provocadas por los disparos.

“La Secretaría expresa su más profundo pesar por la irreparable pérdida de nuestro compañero y manifiesta que se brindará apoyo y acompañamiento a sus familiares conforme a la ley y a los protocolos institucionales”, señaló la SSPyTM en el comunicado.

Asimismo, la corporación informó que colaborará con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.