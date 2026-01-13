Policía Municipal detiene a un hombre por la probable participación en el delito de robo a comercio, en Mazatlán

MAZATLÁN._ En flagrancia delictiva fue detenido un hombre señalado por su probable participación en el delito de robo con violencia a un local abierto al público, en Mazatlán.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Unidad Motorizada de la Policía Municipal realizaban recorridos de vigilancia sobre la avenida Ejército Mexicano cuando fueron alertados, a través de los números de emergencia, sobre un robo en una plaza comercial ubicada en la Colonia Tierra y Libertad.

Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con una persona, quien señaló a un hombre que vestía camisa roja como el presunto responsable del ilícito. Con las características proporcionadas, los policías implementaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar a la persona señalada y tras una inspección preventiva le encontraron entre sus pertenencias un arma blanca, teléfonos celulares y otros objetos.

Al sitio de la detención se presentaron las personas afectadas, quienes identificaron tanto al detenido como los artículos asegurados. Ante ello, los policías municipales informaron a Miguel Ángel “N” el motivo de su detención y lo pusieron a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de determinar su situación jurídica.