$!Policía Turística de Ahome salva a joven de morir ahogado en El Maviri tras ser arrastrado por la corriente

LOS MOCHIS._ Elementos de la Policía Turística de Ahome lograron rescatar con vida a un joven que había sido arrastrado hacia las profundidades del canal de navegación en El Maviri.

El afectado fue identificado por las autoridades como José Edgardo “G”, de 20 años y residente del Fraccionamiento Villa Owen en Los Mochis, quién se encontraba en las aguas de la zona conocida como La Puntilla junto a dos acompañantes durante la mañana de este sábado 20 de junio.

De acuerdo con los reportes oficiales, los tres jóvenes caminaban sobre el banco de arena, confiados por la baja profundidad inicial que caracteriza esa sección de la playa.

No obstante, al avanzar varios metros mar adentro, llegaron repentinamente a una zona de declive y fueron atrapados por la corriente del canal de navegación.

Al verse superados por la fuerza del mar, el grupo comenzó a luchar para regresar a la orilla.

Solo dos de ellos lograron salir, exhaustos y con dificultades, para pedir auxilio a los agentes de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome que se encontraban en el área.