$!Policía Turística de Ahome salva a joven de morir ahogado en El Maviri tras ser arrastrado por la corriente

LOS MOCHIS._ Elementos de la Policía Turística de Ahome lograron rescatar con vida a un joven que había sido arrastrado hacia las profundidades del canal de navegación en El Maviri.
El afectado fue identificado por las autoridades como José Edgardo “G”, de 20 años y residente del Fraccionamiento Villa Owen en Los Mochis, quién se encontraba en las aguas de la zona conocida como La Puntilla junto a dos acompañantes durante la mañana de este sábado 20 de junio.
De acuerdo con los reportes oficiales, los tres jóvenes caminaban sobre el banco de arena, confiados por la baja profundidad inicial que caracteriza esa sección de la playa.
No obstante, al avanzar varios metros mar adentro, llegaron repentinamente a una zona de declive y fueron atrapados por la corriente del canal de navegación.
Al verse superados por la fuerza del mar, el grupo comenzó a luchar para regresar a la orilla.
Solo dos de ellos lograron salir, exhaustos y con dificultades, para pedir auxilio a los agentes de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome que se encontraban en el área.
Ante la alerta de un bañista desaparecido, los elementos activaron de inmediato un operativo de búsqueda.
Con el apoyo de una embarcación tipo panga, facilitada por uno de los restaurantes locales, los oficiales se adentraron en el canal para peinar la zona.
La tensión en la playa escaló rápidamente. Al sitio arribaron elementos de diversos cuerpos de emergencia.
Ante la incertidumbre, incluso personal de agencias funerarias locales se hizo presente en el balneario ante la alta probabilidad de un desenlace fatal debido a los minutos transcurridos bajo el agua.
Sin embargo, contra todo pronóstico, los rescatistas lograron divisar a José Edgardo.
El joven se encontraba flotando a la deriva, aferrándose a la vida y visiblemente agotado por el esfuerzo, pero aún consciente.
De inmediato, fue subido a la embarcación y llevado a tierra firme.
Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome ya lo esperaban a las orillas y tras una valoración, el personal de salud determinó que el joven no presentaba lesiones de consideración y sus signos vitales eran estables, por lo que se descartó la necesidad de un traslado hospitalario.
La angustia se disipó cuando los familiares de José Edgardo, quienes habían sido notificados inicialmente de la desaparición en el mar, llegaron al lugar.
Tras minutos de terror e incertidumbre, recibieron al joven con un fuerte abrazo y lágrimas de alivio.
Autoridades municipales y cuerpos de rescate aprovecharon la ocasión para reiterar el llamado a los bañistas a extremar precauciones como respetar los señalamientos de seguridad en las playas y evitar caminar demasiado mar adentro en zonas aledañas a canales de navegación.