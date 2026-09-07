$!Policías aseguran dos vehículos con reporte de robo en colonias de Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente, en recorridos por diversos sectores de Culiacán.
Uno de ellos fue ubicado en el primer cuadro de la ciudad, donde estatales encontraron un Toyota Corolla gris, que tenía placas sobrepuestas, y el número de serie confirmó el estatus legal de robado.
Mientras que en sector Fovissste Humaya, los oficiales localizaron un Nissan V-drive plateado, que también se confirmó que contaba con reporte de robo.
Ambas unidades fueron turnadas ante la autoridad competente para realizar los trámites correspondientes para la devolución a sus propietarios.