$!Policías aseguran dos vehículos con reporte de robo en colonias de Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva localizaron y aseguraron dos vehículos que contaban con reporte de robo vigente, en recorridos por diversos sectores de Culiacán.

Uno de ellos fue ubicado en el primer cuadro de la ciudad, donde estatales encontraron un Toyota Corolla gris, que tenía placas sobrepuestas, y el número de serie confirmó el estatus legal de robado.