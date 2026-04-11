Policías aseguran vehículo con reporte de robo tras persecución al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Oficiales de seguridad pública en Culiacán aseguraron un automóvil que tenía reporte de robo, tras una persecución en la zona sur de la capital.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, elementos de la Policía Estatal detectaron un Audi A4 color blanco de modelo reciente, cuyas características coincidían con uno despojado momentos antes.

Pese a que marcaron el alto a los tripulantes, el conductor aceleró la marcha y provocó el seguimiento por la Calzada Heroico Colegio Militar, la cual se extendió hasta el fraccionamiento Alturas del Sur.

En este sector, los uniformados encontraron la unidad y a dos hombres que bajaron de ella y emprendieron la huida a pie.

Al revisar los datos del carro abandonado, confirmaron que cuenta con reporte de robo, por lo que fue asegurada.

El vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, a fin de llevar a cabo las investigaciones y las diligencias pertinentes para entregarlo a sus dueños.