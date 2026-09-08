Policías capturan en flagrancia a presunto agresor sexual en el Fraccionamiento Nuevo Horizonte

AHOME. _ Una intensa movilización de cuerpos de seguridad y rescate culminó este martes 8 de septiembre con la detención de un hombre, señalado como presunto responsable de un ataque sexual en contra de una mujer en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, en Los Mochis.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía sobre la calle Ruperto L. Paliza. De acuerdo con los primeros reportes, una alerta emitida a través del número de emergencias 911 activó los protocolos de seguridad, lo que desató un despliegue operativo inmediato en la zona poniente de la ciudad.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC), apoyados por personal de la Unidad Especializada en Equidad de Género. Gracias a la pronta intervención de los uniformados municipales, se logró someter y arrestar al sospechoso en el mismo lugar de los hechos.

Para brindar una atención integral y garantizar la integridad de la afectada, al lugar arribaron paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA). Con el objetivo de valorar a la víctima y ofrecer la asistencia médica necesaria derivada de la crisis y el presunto ataque.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad han mantenido total hermetismo respecto a las identidades y edades tanto del detenido como de la víctima, priorizando la protección de la mujer y el respeto al debido proceso legal.

Tras el aseguramiento del individuo, los agentes preventivos procedieron a acordonar el perímetro. El área quedó bajo resguardo a la espera de las autoridades de investigación, quienes se encargarán de procesar la escena, integrar la carpeta correspondiente y determinar la situación jurídica del presunto agresor en las próximas horas.