CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participaron en una misa de acción de gracias en Culiacán. Celebraron el Día del Policía, agradeciendo un año más de servicio y elevando oraciones por sus compañeros, familias y los fallecidos en cumplimiento de su deber. La jornada se realizó el 15 de noviembre con motivo del Día del Policía, fecha en que agentes preventivos y de vialidad se reunieron en el recinto de Nuestra Señora del Rosario, Catedral.

Ahí, el presbítero Manuel Silva dirigió un mensaje de reconocimiento a las corporaciones policiales y pidió por el bienestar de sus integrantes y sus familias.

Durante su homilía, el presbítero invitó a los policías a considerar su trabajo como una oportunidad de superación, crecimiento y plenitud. Recordó que servir a los demás es una responsabilidad que exige decisión y fortaleza, enfatizando: “¡Qué bendición es servir!”.

Silva también exhortó a los presentes a encomendarse a Dios en su labor diaria y a mantener la fraternidad entre compañeros como una fortaleza esencial. Este apoyo mutuo, señaló, es fundamental para cumplir con su responsabilidad de servicio a la población.

A la celebración acudieron el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos; el director de la Unidad Preventiva, Jonathan Macedo Ramírez, y el subdirector operativo de la misma unidad, Javier Ortiz Medel.

También estuvieron presentes jefes de departamento y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Como parte de la eucaristía, se realizó una ofrenda a la iglesia.