CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participaron en una misa de acción de gracias en Culiacán. Celebraron el Día del Policía, agradeciendo un año más de servicio y elevando oraciones por sus compañeros, familias y los fallecidos en cumplimiento de su deber.
La jornada se realizó el 15 de noviembre con motivo del Día del Policía, fecha en que agentes preventivos y de vialidad se reunieron en el recinto de Nuestra Señora del Rosario, Catedral.
Ahí, el presbítero Manuel Silva dirigió un mensaje de reconocimiento a las corporaciones policiales y pidió por el bienestar de sus integrantes y sus familias.
Durante su homilía, el presbítero invitó a los policías a considerar su trabajo como una oportunidad de superación, crecimiento y plenitud.
Recordó que servir a los demás es una responsabilidad que exige decisión y fortaleza, enfatizando: “¡Qué bendición es servir!”.
Silva también exhortó a los presentes a encomendarse a Dios en su labor diaria y a mantener la fraternidad entre compañeros como una fortaleza esencial.
Este apoyo mutuo, señaló, es fundamental para cumplir con su responsabilidad de servicio a la población.
A la celebración acudieron el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, José Ernesto Peñuelas Castellanos; el director de la Unidad Preventiva, Jonathan Macedo Ramírez, y el subdirector operativo de la misma unidad, Javier Ortiz Medel.
También estuvieron presentes jefes de departamento y personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Como parte de la eucaristía, se realizó una ofrenda a la iglesia.
En este acto participaron el secretario del Ayuntamiento y mandos superiores de la corporación, reafirmando el compromiso institucional.
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal reconoce a quienes, desde las distintas áreas de la corporación, hacen del servicio una vocación.