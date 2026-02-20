$!Policías de Culiacán reciben nuevos chalecos balísticos

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) entregó 380 chalecos balísticos a elementos preventivos y de Vialidad, como parte del proceso de actualización por vigencia del equipo de protección.

De acuerdo con la corporación, la dotación contempla la sustitución exclusiva de aquellos chalecos cuya vida útil concluyó, conforme a las especificaciones técnicas y normativas aplicables, dentro de la estrategia permanente de fortalecimiento del equipamiento policial en el municipio.