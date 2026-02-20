$!Policías de Culiacán reciben nuevos chalecos balísticos

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán (SSPyTM) entregó 380 chalecos balísticos a elementos preventivos y de Vialidad, como parte del proceso de actualización por vigencia del equipo de protección.
De acuerdo con la corporación, la dotación contempla la sustitución exclusiva de aquellos chalecos cuya vida útil concluyó, conforme a las especificaciones técnicas y normativas aplicables, dentro de la estrategia permanente de fortalecimiento del equipamiento policial en el municipio.
Del total distribuido, 210 chalecos fueron asignados a personal masculino y 170 a personal femenino, atendiendo las características anatómicas y operativas del estado de fuerza que requería la renovación de este implemento.
“Con esta entrega, la corporación garantiza que la totalidad del personal operativo cuente con equipo balístico vigente y en condiciones óptimas para el desempeño seguro de sus funciones”, informó la SSPyTM mediante un comunicado.
Durante el acto de entrega estuvieron presentes el subdirector operativo de la Unidad Preventiva, Javier Ortiz Medel; el director de la Unidad de Vialidad y Tránsito, Luis Felipe Córdova Lara; el jefe del Departamento de Recursos Humanos, Víctor Angulo Castro; el supervisor general de Vialidad y Tránsito, Mario Manuel Félix Barrera; y el supervisor operativo de la Unidad Preventiva, Adán Meraz Cortés.