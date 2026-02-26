Policías de Harfuch detienen a pareja y aseguran armas en el Malecón Viejo de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer que viajaban con un bebé fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando circulaban por el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, en Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, durante una revisión a una camioneta Nissan Kicks blanca, modelo reciente, los agentes federales aseguraron armas de fuego en el interior de la unidad.

La intervención se registró alrededor de las 11:00 horas en el cruce con la avenida Vicente Guerrero, a la altura del Zoológico. Hasta el momento no se ha confirmado si el vehículo cuenta con reporte de robo.

Autoridades señalaron que fueron localizadas armas de fuego; sin embargo, no se precisó la cantidad ni el calibre. Tampoco se detalló si la detención derivó de un filtro de seguridad o de otro despliegue operativo.

Los civiles fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica, mientras que la unidad fue trasladada a la pensión correspondiente.

Noroeste documentó el momento del operativo. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente el motivo del despliegue ni han confirmado el número de armas aseguradas.