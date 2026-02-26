Seguridad

Policías de Harfuch detienen a pareja y aseguran armas en el Malecón Viejo de Culiacán

La detención de la pareja, que viajaba con un bebé, ocurrió la mañana de este miércoles sobre el Paseo Niños Héroes, donde agentes federales aseguraron armas en la camioneta en la que circulaban; no se ha precisado el número ni el motivo del operativo.
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
26/02/2026 12:28
26/02/2026 12:28

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer que viajaban con un bebé fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cuando circulaban por el Paseo Niños Héroes, conocido como el Malecón Viejo, en Culiacán.

De acuerdo con información preliminar, durante una revisión a una camioneta Nissan Kicks blanca, modelo reciente, los agentes federales aseguraron armas de fuego en el interior de la unidad.

La intervención se registró alrededor de las 11:00 horas en el cruce con la avenida Vicente Guerrero, a la altura del Zoológico. Hasta el momento no se ha confirmado si el vehículo cuenta con reporte de robo.

Autoridades señalaron que fueron localizadas armas de fuego; sin embargo, no se precisó la cantidad ni el calibre. Tampoco se detalló si la detención derivó de un filtro de seguridad o de otro despliegue operativo.

Los civiles fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica, mientras que la unidad fue trasladada a la pensión correspondiente.

Noroeste documentó el momento del operativo. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente el motivo del despliegue ni han confirmado el número de armas aseguradas.

