$!Policías de Sinaloa se capacitan en primeros auxilios psicológicos para prevención de suicidios

CULIACÁN. _ Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) recibieron una capacitación para intervenir como primeros respondientes en situaciones de riesgo de suicidio, una herramienta esencial para el manejo de emergencias de salud mental en la esfera pública.

El curso, denominado “Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención de la Conducta Suicida en Emergencias”, fue ofrecido por personal especializado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), buscando dotar a los uniformados de protocolos claros y habilidades de primera mano.