$!Policías de Sinaloa se capacitan en primeros auxilios psicológicos para prevención de suicidios

CULIACÁN. _ Agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) recibieron una capacitación para intervenir como primeros respondientes en situaciones de riesgo de suicidio, una herramienta esencial para el manejo de emergencias de salud mental en la esfera pública.
El curso, denominado “Primeros Auxilios Psicológicos e Intervención de la Conducta Suicida en Emergencias”, fue ofrecido por personal especializado del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), buscando dotar a los uniformados de protocolos claros y habilidades de primera mano.
Verónica Pérez Zazueta, psicóloga y responsable de la Línea de Salud Mental del CRUM, fue la encargada de instruir a los agentes preventivos. La finalidad es que los elementos de seguridad adquieran las destrezas necesarias para actuar de manera efectiva y sensible al encontrarse con personas que intentan atentar contra su propia vida.
Durante el encuentro se abordaron temas fundamentales como el manejo de traumas, la resiliencia en crisis, los protocolos de actuación específicos, y la aplicación directa de primeros auxilios psicológicos e intervención inmediata. La capacitación busca sensibilizar y generar conciencia entre los elementos policiacos, proporcionándoles una hoja de ruta adecuada para actuar bajo presión.