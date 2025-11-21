Policías despliegan operativo en Portalegre, Culiacán; reportan personas detenidas

Durante la madrugada de este viernes se desplegó un operativo encabezado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en el sector Portalegre, al norte de la capital sinaloense, donde de manera extraoficial se reportan personas detenidas.

La movilización fue registrada alrededor de las 5:00 horas, en las inmediaciones del bulevar Constelaciones y la avenida Norma Corona Sapién, zona en la que se concentró un importante número de elementos.

Hasta el momento, las corporaciones de seguridad no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el saldo del despliegue.

Vecinos señalaron que el operativo se extendió hacia la glorieta y el parque del fraccionamiento Portalegre.

Habitantes también reportaron haber escuchado detonaciones durante la presencia policial en el área.