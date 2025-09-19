Policías detienen a 10 personas y aseguran drogas en operativos en Sinaloa

CULIACÁN. _ Diez civiles fueron detenidos y se decomisó un arsenal, drogas y vehículos robados como resultado de operativos de seguridad realizados en los últimos dos días, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Verona Hernández Valenzuela, vocera de la SSPE, detalló en conferencia de prensa que en Culiacán fueron aprehendidos dos hombres presuntamente responsables de la privación de la libertad de otra persona. A los sospechosos se les encontraron armas largas, municiones y dos vehículos equipados con aditamentos para lanzar poncha llantas.

La funcionaria agregó que en el fraccionamiento Stanza Toscana, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Sinaloa (GOES), en coordinación con el Grupo Interinstitucional, detuvo a cinco personas, entre ellas dos menores de edad. Se les aseguraron cinco armas largas y cargadores. En el mismo operativo se localizó un vehículo que contenía más de una tonelada de metanfetamina.

En distintos sucesos, Hernández Valenzuela señaló que otras dos personas fueron detenidas por agresión con arma blanca y una más por violencia familiar.

La vocera de seguridad también informó sobre la recuperación de dos vehículos en diferentes puntos de Culiacán, así como la localización y destrucción de 12 áreas de almacenamiento de materiales químicos.

Por último, agregó que los operativos para el retiro de cámaras de videovigilancia irregulares continúan. Durante esta semana se desinstalaron 29 equipos, sumando un total de dos mil 643 dispositivos retirados hasta la fecha.